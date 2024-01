Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei warnt vor glatten Straßen - Mehrere Unfälle im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte kam es am gestrigen Dienstag, 9. Januar, im Bremerhavener Stadtsüden. Die Polizei bittet: Passen Sie Ihre Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen an.

Auf vereister Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte der 27 Jahre alte Fahrer eines Audis zur Mittagszeit im Stadtteil Geestemünde. Die Limousine rutschte auf der Klopstockstraße unkontrolliert weiter und kollidierte schließlich mit dem Gartenzaun eines Mehrfamilienhauses. Sowohl der Zaun wie auch das Auto wurden bei dem Unfall beschädigt.

Gegen 17 Uhr prallte ein 21-Jähriger mit seinem Ford gegen einem am Straßenrand der Johannesstraße geparkten Dacia. Der Unfallverursacher war zuvor beim Abbiegen auf eisglatter Straße ins Rutschen geraten. Beide Fahrzeuge werden bei dem Vorfall beschädigt.

Verletzt wurde bei beiden Unfällen glücklicherweise niemand.

In den frühen Abendstunden dann ein weiterer Unfall: Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Kleinwagen den Kreuzungsbereich Wiesenstraße / Auf der Fregatte. Dabei verlor er auf der mit Glatteis überzogenen Fahrbahn die Kontrolle und stieß mit einen Laternenmast zusammen. Der Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Der Schaden an seinem VW wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Nicht ganz so glimpflich kam ein 26-jähriger Radfahrer am Nachmittag in der Ulmenstraße davon: Der Mann stürzte auf der vereisten Fahrbahn und verletzte sich leicht an Hand und Knie.

