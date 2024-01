Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei leicht verletzte Personen nach Pkw-Kollision in Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Stark beschädigt wurden zwei Autos bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 10. Januar, in Bremerhaven-Geestemünde. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 18-Jähriger in einem Mitsubishi gegen 12.30 Uhr die Bismarckstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Rheinstraße kollidierte der Fahranfänger aus noch unbekannter Ursache nahezu frontal mit dem aus der Rheinstraße in die Bismarckstraße abbiegenden Opel einer 36-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Airbags der Autos lösten aus. Sowohl der 18-Jährige als auch die 36-Jährige erlitten Verletzungen und wurden zunächst von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt. Anschließend wurden die Unfallbeteiligten mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bremerhaven nahm den Unfall auf und ermittelt nun hinsichtlich der Unfallursache. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3166 zu melden.

