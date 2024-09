POL-MR: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Neustadt+Einbruch in Stadtallendorfer Bauhof+Tiguan auf Discounter-Parkplatz beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Neustadt: In verunfalltes Auto gekracht - Zeugenaufruf

Nachdem ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen BMW nach einem Unfall auf der Bundesstraße 454 stehen ließ, kollidierte ein 54-jähriger Opel-Fahrer in dessen Fahrzeug. Der Unbekannte war am Donnerstag (05. September) gegen 02.00 Uhr auf der Marburger Straße von Stadtallendorf in Richtung Neustadt unterwegs, als er in Höhe des Kaufparks die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr gegen einen Bordstein, schleuderte, überfuhr einen Leitpfosten und blieb auf der Gegenfahrbahn stehen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Freibad. Ein 54-jähriger war zum selben Zeitpunkt mit seinem Opel ebenfalls auf der B454 unterwegs, allerdings von Neustadt kommend in Richtung Stadtallendorf. In der Dunkelheit erkannte er den auf der Straße stehenden BMW zu spät und krachte in diesen hinein. Die Ermittlungen führten zu einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und dauern an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 10.000 €. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Wem ist der Mann auf seiner Flucht begegnet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter Telefonnummer 06428/9305-0.

Stadtallendorf: Einbruch in Bauhof

Schäden in Höhe von1.000 Euro hinterließ ein Unbekannter nach einem Einbruch in den Bauhof in der Niederrheinischen Straße. Der Unbekannte hebelten zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (04. September) und 06.00 Uhr am Donnerst (05. September) ein Seitenfenster auf. Mit Bargeld flüchtete er anschließend. In einem Büro durchwühlte er sämtliche Schränke. Zudem brachen sie weitere Türen. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Parkplatzrempler

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (04. September) zwischen 14.30 und 15.00 Uhr einen grauen Tiguan am linken Radkasten. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 700 Euro hohen Sachschadens mach können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06421/406-0 zu melden.

