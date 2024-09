Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Geldautomat gesprengt

Polizei bittet um Mithilfe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Heute Morgen, gegen 03.00 Uhr schreckte eine Detonation die Anwohner in der Universitätsstraße auf.

Geldautomatenaufsprenger hatte ein bisher unbekanntes Sprengmittel in einer Bankfiliale zur Umsetzung gebracht. Zeugen beobachteten einen silberfarbenen Pkw, einen Audi oder Mercedes, der mutmaßlich mit zwei Personen besetzt war, der in hoher Geschwindigkeit in Richtung Südbahnhof davonfuhr sowie einen dunklen Pkw, ebenfalls Audi oder Mercedes, der in Richtung Rotenberg flüchtete. Ob die beiden Fahrzeuge mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Durch die Explosion zerbarsten Schaufenster der im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses untergebrachten Bank. Zwei vor der Fassade geparkte Motorräder wurden durch die Druckwelle beschädigt. Die Polizei räumte wegen der starken Rauchentwicklung drei über der Bank gelegene Wohnungen. Verletzte sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Inwieweit Schäden an dem Gebäude zurückblieben, kann derzeit nicht gesagt werden. Ob die Täter Beute machten, kann ebenfalls noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter vor 03.00 Uhr an der Filiale in der Universitätsstraße beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann weitere Angaben zu den beschriebenen Fahrzeugen machen oder hat diese auf der weiteren Flucht beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell