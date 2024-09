Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drogendealer in U-Haft+Einbruch in Tierarztpraxis+Unfallfluchten im Marburger Stadtgebiet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Drogendealer festgenommen - U-Haft

Einen Erfolg können Marburger Rauschgiftfahnder vermelden. Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 28-jährigen Beschuldigten aus Marburg wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen kam es durch zivile Beamte am Samstag (07. September) in Wetzlar zur Festnahme des Beschuldigten. Der Beschuldigte führte bei seiner Festnahme je ein Kilo Kokain und Amphetamin mit sich. Zudem verwahrte er in seiner Wohnung in Marburg über fünf Kilo Amphetamin, rund anderthalb Kilo Marihuana, über 5.000 Ecstasy-Pillen, LSD, über 200 Gramm Kokain, Crystal-Meth und Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden durch die Marburger Kriminalbeamten im Rahmen der durchgeführten Durchsuchung sichergestellt. Der Beschuldigte wurde am Sonntag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Marburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg wurde im Rahmen der Vorführung der Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Der deutsche Tatverdächtige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Wetter: In Tierarztpraxis eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in einer Tierarztpraxis in der Straße "Im Berntal" abgesehen. Die Diebe hebelten zwischen 21.00 Uhr am Freitag (06. September) und 07.20 Uhr am Samstag (07. September) ein Fenster der Praxis auf und entwendeten daraus mehrere Kassen u. a. eine Spendenkasse. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg: Audi beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro beklagt der Besitzer eines Audi, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den silberfarbenen Q7 in der Leipziger Straße Straße an der rechten Seite beschädigte. Der Unfall ereignete sich zwischen 22.00 Uhr am Donnerstag (05. September) und 07.00 Uhr am Freitag (06. September). Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzten.

Marburg: Parkplatzrempler am Stadion

Auf dem Parkplatz in der Leopold-Lucas-Straße beschädigte ein Unbekannter einen Peugeot. Der blaue 308 stand dort am Dienstag (03. September) zwischen 07.40 und 14.15 Uhr. Hinweise zum Verursacher des Frontschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell