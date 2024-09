Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fremdenfeindliche Parolen gerufen+Übergriff auf 19-Jährigen+Einbruch in Arztpraxis+E-Bike weg+Kind fährt nach Unfall weg+weitere Unfallfluchten in Marburg und Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Fremdenfeindliche Parole im Steinweg gerufen

Im Steinweg riefen am Sonntag (08. September) Unbekannte fremdenfeindliche Parolen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen

Eine Anwohnerin wachte gegen 05.40 Uhr auf, als im Steinweg zwei Gruppen in einen Streit gerieten. Bevor es offenbar eskalierte, trennten sich die Kontrahenten wieder. Beim Weggehen kam es zu Rufen fremdenfeindlicher Parolen aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus. Die drei Tatverdächtigen waren etwa 30 Jahre alt. Einer war etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte kurze dunkle Haare. Er trug ein graues Shirt und eine dunkle Hose. Zwei Männer trugen weiße T-Shirts und eine blaue Jeans.

Wer hat die fremdenfeindlichen Rufe ebenfalls gehört? Wer kann weitere Hinweise auf die Identität des Trios geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu melden.

Marburg: Zeugenaufruf nach Übergriff auf 19-Jährigen

In der Zeppelinstraße kam es am zu einem Übergriff auf einen 19-jährigen aus Kirchhain. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen, insbesondere nach einem Passanten.

Gegen 17.30 Uhr war das spätere Opfer in Richtung Südbahnhof unterwegs, als er plötzlich kurz vor der Sparkasse von hinten angepackt und zurückgezogen wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der Unbekannte auf ihn ein. Zudem soll er noch ein Messer gezogen haben. In diesem Moment mischte sich ein unbekannter Passant ein und forderte den Unbekannten verbal auf, den "Jungen" in Ruhe zu lassen. Offenbar war der Angreifer infolgedessen kurz abgelenkt, so dass der 19-Jährige flüchten konnte.

Das Opfer erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen Mehrtagebart, mittelblonde bis hellbraune lockige Haare, hellgraublaue Augen und ein nachlässiges bis ungepflegtes Erscheinungsbild.

Wer hat den Übergriff in der Zeppelinstraße am Samstag gegen 17.30 Uhr beobachtet?

Wer kann weitere Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Fenster einer Arztpraxis eingeschlagen

Einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro hinterließ ein bislang Unbekannter, nachdem er am Freitag (06. September) in der Straße "Neustadt" mehrere Fensterscheiben einer Arztpraxis einschlug. Zeugen informierten die Polizei gegen 01.45 Uhr. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Tatverdächtigen, der laut Zeugenaussagen Richtung Schloss hochgelaufen sei. Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine sportliche Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Jeans. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Pedelec weg

Auf ein Pedelec des Herstellers "Ghost" hatten es Unbekannte in der Gottfried-Keller-Straße abgesehen. Das schwarzgraue Bike stand am Samstag (07. September) zwischen 18.00 und 22.30 Uhr in der Nähe des Bismarckturms, gesichert mit einem Schloss an einem Baumgeländer. Während einer Feier machte sich der Unbekannte offenbar an dem Schloss zu schaffen. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des etwa 2.000 Euro teuren Bikes nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Leichtverletztes Kind fährt nach Unfall weg

Als sich eine beteiligte 34-jährige Autofahrerin nach einem Unfall in der Straße "Am Mühlhof" in Wehrda nach dem Zustand des beteiligten Kindes erkundigte, fuhr es einfach weg. Die 34-jJährige war dort am Donnerstag (05. September) gegen 17.00 Uhr mit ihrem Renault in Richtung Magdeburger Straße unterwegs, als sie mit dem Kind auf einem Fahrrad zusammenstieß. Es fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Die Renault-Fahrerin erkundigte sich nach der Verletzung - einer Schürfwunde am Ellenbogen - und fragte nach den Personalien. Nach einem kurzen Gespräch fuhr es davon. Nach Angaben der 34-Jährigen handelte es sich um ein 14-jähriges Kind, vermutlich ein Mädchen, welches zum Opa fahren wollte. Es sei aus Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße gekommen. Es sei etwa 14 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und trug eine dreiviertel-Hose. Zudem hatte es neben der Verletzung am Ellenbogen ein Blutschwämmchen im Gesicht Das Mountainbike war türkis. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Kindes geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0

Marburg: Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Nachdem es in der Michelbacher Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 65-jähriger war am Mittwoch (04. September) gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto (Suzuki) in Richtung Wehrda unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Spiegel des Suzuki beschädigt wurde. Der 65-Jährige fuhr anschließend zur Polizei. Bei dem Unbekannten konnte es sich um einen weißen Kleinwagen handeln Hinweise zu dem unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Ordnungshüter der Peilstation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Grundstücksmauer beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein Unbekannter im Schwalmweg, nachdem er offenbar zwischen Montag (02. September) und Samstag (07. September) bei einem Rangiermanöver gegen eine Grundstücksmauer fuhr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug - vermutlich LKW - handeln könnte. Zeugen, die ein mögliches Rangiermanöver oder andere Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter Telefonnummer 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

