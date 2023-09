Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall mit verletzter Person

Altenglan/Friedelhausen (ots)

Am 24.09.2023 gegen 16:00 Uhr ist es auf der Strecke zwischen Friedelhausen und Altenglan zu einem Alleinunfall eines Kraftradfahrers gekommen. Der 31-Jährige Zweiradfahrer befuhr die L367 von Friedelhausen in Richtung Altenglan, wobei dieser in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte sich der Fahrer, weshalb dieser mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Bei einer Überprüfung des Führerscheins konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für das geführte Fahrzeug besitzt, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Fahrbahn musste zwecks Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell