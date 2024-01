LPI-GTH: In Garagen eingedrungen- Ergänzungsmeldung

Arnstadt (ots) - Gestern wurde die Polizei am frühen Morgen darüber informiert, dass ein anonymes Drohschreiben per E-Mail in einer Schule in der Robert-Bosch-Straße, in dem eine Amoktat angedroht wurde, eingegangen ist. Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet. Es wurden unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens geführt. ...

