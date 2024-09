Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Handtaschendiebstahl in Marburger Bar+Unbekannter Autofahrer nach Radfahrersturz gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Handtasche in Bar gestohlen

Auf die Handtasche einer 25-Jährigen hatten es Unbekannte in einer Bar in der Reitgasse abgesehen. Am Mittwoch (11. September) gegen 01.00 Uhr informierte die aus Bayern stammende Frau, dass ihre Handtasche gestohlen worden sei. Zuvor sei sie und ihre Freundin in der Bar von drei Männern angesprochen worden. Nachdem die Frauen ihnen einen "Korb" gaben, stellten sie den Verlust der Handtasche inklusive zweier Mobiltelefone und zwei Geldbörsen fest. Im Zuge einer Handyortung konnte die Handtasche im Bereich des Rudolphsplatzes/Weidenhäuser Brücke gefunden werden. Daraus fehlten Bargeld und Bankkarten. Die Polizei prüft, ob die drei Männer aus der Bar im Zusammenhang mit der Tat stehen. Einer sei etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat kurze blonde Haare und trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Radfahrer stürzt - Zeugenaufruf

Ein 23-jähriger Radfahrer aus Breidenbach war am Mittwoch (11. September) gegen 07.20 Uhr mit seinem Rad in der Cölber Straße vom Kreisel kommend in Richtung Industriestraße unterwegs. Als ein unbekannter Autofahrer, der ebenfalls in dieselbe Richtung fuhr, an dem Biker in Höhe des Sportgeländes vorbeifuhr, stürzte dieser zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um ein "dreitüriges" weißes Auto gehandelt haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu dem unbekannten PKW machen können, werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu melden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell