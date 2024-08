LPI-G: Wahlplakat gestohlen

Greiz (ots) - Weida. Am 13.08.2024, gegen 12:25 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 58-jährigen PKW Fahrer in der Bahnhofstraße in Weida einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand, so dass mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Der Fahrer hatte am Ende des Test einen Wert von 0,42 mg/l, was ein ...

mehr