Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Parkplatz Bleichewiese. Zeitraum: Dienstag, 26. März 2024, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz Bleichewiese, Parkbox gegenüber Eingang ehemaliger Sportstadt, einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Ford Galaxy. Dem Ford wurde ein Schaden am hinteren rechten Kotflügel zugefügt. Nach dem Anstoß der Fahrzeuge entfernte sich der nun Unfallflüchtige, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen, in unbekannte Richtung. Passanten/andere Verkehrsteilnehmer die sich auch zur Tatzeit auf dem Parkplatz Bleichewiese aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Auch an den Unfallflüchtigen ergeht hiermit die Aufforderung sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden, um dass zugetragene Unfallgeschehen aufzuklären. Es wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der angerichtete Sachschaden am Ford wurde auf 500.-Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell