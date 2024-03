POL-NOM: Einbruch in Jugendraum Sebexen, Zeugenaufruf

Einbeck (ots) - EINBECK (rod) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine 29-jährige Einbeckerin am 25.03.2024 gegen 14.15 Uhr mit ihrem E-Scooter in Einbeck angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

