BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Verurteilten mit Drogen fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Morgen (31. Januar) beabsichtigte ein Mann über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach diesem suchen. Gegen 8:35 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 55-Jährigen am Dortmunder Flughafen. Dieser war kurz zuvor mit einem Flug aus Thessaloniki/ Griechenland eingereist. Überprüfungen des griechischen ...

mehr