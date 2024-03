Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Männer unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Am Schützenring, Montag, 25.03.2024, 07.55 Uhr

Nörten-Hardenberg, Im Sacke, Montag, 25.03.2024, 11.10 Uhr

NORTHEIM/NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Urintests beide positiv.

Am Montag kontrollierte die Polizei Northeim zwei Fahrzeugführer und stellt dabei jeweils fest, dass die Fahrer unter der Wirkung von berauschenden Mitteln standen.

Gegen 07.55 Uhr befuhr ein 68-jähriger Northeimer mit einem Pkw die Straße "Am Schützenring" in Northeim. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass er am Vortag ein Bier getrunken hatte. Da der 68-Jährige neurologische Auffälligkeiten aufwies, wurden freiwillige körperliche Tests durchgeführt, welch den Verdacht einer Beeinflussung durch Drogenkonsum erhärteten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain und THC.

Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg mit einem Pkw die Straße "Im Sacke" in Nörten-Hardenberg. Nachdem auch bei dem Mann aus Nörten-Hardenberg neurologische Auffälligkeiten festgestellt wurden, stimmte dieser einer freiwilligen Durchführung eines Urintests zu. Dieser reagierte positiv auf THC.

Bei beiden Männern wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell