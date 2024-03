Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Parkplatz Nahkauf, 25.03.2024 zwischen 12:45 Uhr und 12:55 Uhr

Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den grauen Audi A5 eines 30-jährigen PKW-Fahrers aus Bodenfelde und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Bodenfelde Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell