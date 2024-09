Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bei regennasser Fahrbahn gegen Leitplanke gekracht+Parkplatzrempler auf Klinikparkplatz+Unfallflucht in Heskem-Mölln+Fahrzeuge streifen sich

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Auf regennasser Fahrbahn gegen Leitplanke gekracht

Ein Leichtverletzter und 34.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Marburg und Niederweimar. Als es am Donnerstag (12. September) gegen 18.50 Uhr stark regnete, kam eine 47-jährige Fahrer mit ihrem Maserati nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke, schleuderte und blieb dann auf der linken Fahrspur letztendlich stehen. Die Fahrerin musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik, ein 52-jähriger Insasse blieb unverletzt.

Marburg: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz der Vitosklinik in der Cappeler Straße touchierte der Fahrer eines weißen Kleinwagens den Kotflügel eines schwarzen geparkten VW Aerton. Eine Zeugin beobachtete den Unfall am Mittwoch (11. September) gegen 13.15 Uhr und informierte die Polizei. Wer kann Hinweise auf den weißen Kleinwagen, vermutlich mit Marburger Kennzeichen, geben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Ebsdorfergrund: Unfallflucht in Heskem-Mölln

Ein Unbekannter beschädigte auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "Am Energiepark" in Heskem-Mölln einen Opel. Der graue Astra stand dort am Mittwoch (11. September) zwischen 16.00 und 16.15 Uhr. Der Schaden auf der Beifahrerseite wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Fahrzeuge streifen sich - Zeugenaufruf

Als ein Autofahrer am Donnerstag (12. September) gegen 13.15 Uhr von der Sylvester-Jordan-Straße mit seinem Toyota auf das Grundstück der Adolf-Reichwein-Schule fuhr, kam ihm ein Dacia-Fahrer entgegen, der in die Sylvester-Jordan-Straße einbiegen wollte. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Während der 18-Jährige dann einparkte und anschließend einen frischen Schaden feststellte, fuhr die andere einfach davon. Der Fahrer des Dacia Duster sei etwa 50 Jahre alt gewesen, hätte graue Haare und trug vermutlich eine Brille. Hinweise zu dem Unfallbeteiligten nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

