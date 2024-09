Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Bus+Auseinandersetzung in Bar+3-Jährige bei Unfall verletzt+Auf Dieselspur Kontrolle verloren+Reifen zerstochen+Mann bedroht mit Messer 21-Jährigen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Sexueller Übergriff in Bus - Zeugenaufruf

Nachdem es am Mittwoch in der vergangenen Woche (11. September) zu einem sexuellen Übergriff auf eine 17-jährige Jugendliche kam, bittet die Marburger Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Mädchen befand sich gegen 13.35 Uhr stehend in der Buslinie 1 in Richtung Bahnhof, als sich der Mann in dem nicht vollen Bus zu ihr stellte. Plötzlich berührte er sie unsittlich an den Beinen und in der Leistengegend. An der Haltestelle "Erwin-Piscator-Haus" verließ die 17-jährige den Bus fluchtartig. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hätte eine normale Statur, braune Augen, schwarze kurze Haare und einen längeren Vollbart gehabt. Er trug ein weißes Hem mit blauen Linien. Vor dem Übergriff soll der Mann ein Telefonat in arabischer Sprache gehalten haben. Wer hat am Mittwoch gegen 13.35 Uhr den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Stadtallendorf: Auseinandersetzung in Bar

Vor einer Bar in der Schillerstraße gerieten am Sonntag (15. September) drei Männer mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten die Unbekannten nach den drei Männern und flüchteten anschließend. Die alkoholisierten Männer erlitten Verletzungen. Zwei Verletzte kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Wer hat die Auseinandersetzung am Sonntag gegen 00.55 Uhr in der Schillerstraße beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Stadtallendorf: 3-Jährige mit Laufrad bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in der Hans-Ludwig-Straße erlitt am Sonntag (15. September) ein dreijähriges Mädchen schwere Verletzungen. Das Mädchen wurde gegen 12.30 Uhr von dem Skoda eines 88-Jährigen erfasst, als es vom Spielplatz aus die Straße überqueren wollte. Die Mutter kümmerte sich um ihr Kind und brachte es in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach: Auf Dieselspur Kontrolle verloren

Nachdem ein 34-jähriger Autofahrer auf einer Dieselspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sucht die Polizei nach dem Verursacher der Verschmutzung. Der in Wetzlarer lebende Mann war am Montag (09. September) der vergangenen Woche mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 255 von Petersburg in Richtung Oberweidbach unterwegs. Auf einer Dieselspur in einer Kurve an der Zollbuche kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Transporter ins Schleudern und kippte zu Seite. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 8.000 Euro. Welches Fahrzeug hat vor dem Unfallzeitpunkt auf der Strecke Diesel verloren? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461-9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Parkplatzrempler in Cappel

Auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren einen Ford. Der graue EcoSport parkte dort am Donnerstag (12. September) gegen 13.05 Uhr. Die Polizei schätzt den Lackschaden am rechten Außenspiegel und dem Kotflügel auf etwa 1.500 Euro. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Cölbe: Reifen zerstochen und Kotflügel sowie Tür zerkratzt

Einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro hinterließ ein Unbekannter, nachdem er in der Betziesdorfer Straße den rechten Vorderreifen eines Toyota zerstach und den rechten Kotflügel sowie die Beifahrertür zerkratzte. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 21.00 Uhr am Freitag (13. September) und 11.15 Uhr am Samstag (14. September). Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Mit Messer bedroht - 24-Jähriger festgenommen

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Sonntagabend (15. September), nachdem ein 24-Jähriger Mann einen 21-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz bedrohte. Gegen 20.55 Uhr meldete ein 21-jähriger Syrer, dass er von einem ihm bekannten Mann mit einem Messer bedroht worden sei. Daraufhin flüchtete der 21-Jährige und sein Kontrahent stieg in einen Bus. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten Polizisten den 24-jährigen afghanischen Staatsangehörigen in einem Bus an der Bushaltestelle "Neue Kasseler Straße" festnehmen. In seiner Jacke fanden sie ein Messer, welches die Beamten sicherstellten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete diese eine Blutentnahme bei dem alkoholisierten Mann an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und aufgrund fehlender Haftgründe kam er wieder auf freien Fuß.

Zeugen, die den Vorfall am Bahnhofsvorplatz beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Schmuck und Bargeld aus Büro gestohlen

Unbekannte verschafften sich in der Mozartstraße Zugang in ein Büro eines Altenheims. Die Einbrecher hebelten zwischen 15.30 Uhr am Donnerstag (12. September) und 08.00 Uhr am Freitag (13. September) das Fenster auf. Aus dem Büro fehlen Bargeld und Schmuck. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell