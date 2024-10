Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall & Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Ein 41 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 17 Uhr die Stuttgarter Straße und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende 44-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Wolpertshausen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagabend kurz nach 23 Uhr ein geparkter Fiat in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Wolpertshausen kam mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

