POL-EU: Einbruch in Schwimmbad

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Donnerstag (14. März) gelangte ein Unbekannter gegen 16.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Cheruskerstraße in Euskirchen-Kuchenheim. Der unbekannte männliche Tatverdächtige verschaffte sich mittels Glasdruckbruchs Zutritt zum Einfamilienhaus der geschädigten Familie. Im Haus durchwühlte er deliktstypisch Schränke und ...

