Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung- Wohnungseinbruchdiebstahl in Euskirchen-Kuchenheim

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Donnerstag (14. März) gelangte ein Unbekannter gegen 16.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Cheruskerstraße in Euskirchen-Kuchenheim.

Der unbekannte männliche Tatverdächtige verschaffte sich mittels Glasdruckbruchs Zutritt zum Einfamilienhaus der geschädigten Familie. Im Haus durchwühlte er deliktstypisch Schränke und Behältnisse nach Gegenständen.

Es wurde Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung entwendet. Der 11-jährige Sohn der Bewohner sah sich dem flüchtigen Tatverdächtigen bei Verlassen des Hauses durch das Einstiegsfenster gegenüber. Weitere Informationen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/130649

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen auf dem Phantombild geben?

