Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeibeamte beleidigt und bespuckt

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Sonntag (24. März) kam es gegen 6.40 Uhr in der Hohenbergringstraße in Hellenthal zu Streitigkeiten zwischen einer 33-Jährigen aus Bonn und einem 49-Jährigen aus Hellenthal.

Aus diesem Grund wurde der Frau von Polizeibeamten ein Platzverweis ausgesprochen.

Da die 33-Jährige jedoch über keine finanziellen Mittel verfügte und den Heimweg nicht antreten konnte, wurde der Frau angeboten, sie mit dem Streifenwagen in die nächstgelegene Notunterkunft zu bringen.

Vor der Fahrt wurde die Frau zur Eigensicherung durchsucht. Hierbei sperrte sich die Frau und beleidigte die Polizisten.

Daher wurde die 33-Jährige zur Durchsetzung des Platzverweises ins Gewahrsam genommen.

Im Streifenwagen spuckte die Frau die Polizeibeamten an.

Es wurde eine Anzeige bezüglich Widerstands gegen Polizeibeamte gefertigt.

