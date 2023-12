Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 04.12.2023 gegen 12:45 Uhr kam es im Stadtteil Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung der Bahnhofstraße in die Wilhelmstraße wurde eine Passantin beim Überqueren der Straße von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst und hierbei verletzt. Der Führer des unfallbeteiligten Fahrzeuges entfernte sich anschließend über die Bahnhofstraße in Richtung des BAUHAUS-Marktes, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es könnte sich bei dem Fahrzeug um ein Räumfahrzeug gehandelt haben. An der Unfallörtlichkeit waren mehrere unbekannte Zeugen, die sich um die angefahrene Person kümmerten. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler persönlich oder telefonisch unter 02641-9740 zu melden.

