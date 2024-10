Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeirat Tobias Ostermann wird neuer Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Hall

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Zum 1. September 2024 wechselte der bisherige Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Hall, Polizeioberrat Thorsten Maier, zur Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst und übernahm dort die Leitung - ihm folgt nun Polizeirat Tobias Ostermann als neuer Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Hall.

Der 34-Jährige trat im Juli 2010 in den gehobenen Polizeidienst ein und schloss sein Studium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen im März 2014 ab. Anschließend war er bis 2018 beim Polizeirevier Waiblingen im Streifendienst eingesetzt.

Zwischen 2018 und 2022 durchlief er verschiedene Verwendungen bei der Schutz- und Kriminalpolizeidirektion, der Verwaltung und beim Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Aalen. Führungserfahrung sammelte er dabei als kommissarischer Leiter der Führungsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst. Zwischen Oktober 2022 und September 2024 absolvierte er sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup. Der frisch ernannte Polizeirat freut sich schon sehr auf seine neue Funktion beim Polizeirevier Schwäbisch Hall und die Rückkehr zum Polizeipräsidium Aalen.

Die Leitung eines Polizeireviers bezeichnet er selbst als absolute Wunschverwendung. Umso schöner ist es für den in Adelmannsfelden im Ostalbkreis wohnhaften Polizeirat, dass er diese beim für ihn heimatnahen Polizeirevier Schwäbisch Hall antreten darf.

"Mit Tobias Ostermann gewinnt das Polizeirevier Schwäbisch Hall einen neuen Leiter, welcher das Polizeipräsidium Aalen bestens kennt. Bei den verschiedensten Herausforderungen, welche er bisher während seiner dienstlichen Laufbahn bewältigen musste, hat Herr Ostermann unter Beweis gestellt, dass er bestens für die kommende Aufgabe als Revierleiter geeignet ist. Ich wünsche Ihm einen guten Start und viel Erfolg bei den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben als Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Hall," freut sich Polizeipräsident Reiner Möller.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell