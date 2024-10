Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Wohnungseinbruch - Diebstähle

Aalen (ots)

Aalen: Dieb auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag wurde gegen 13:15 Uhr aus einem PKW, welcher in der Wischauer Straße abgestellt war, Bargeld entwendet. Der Besitzer des PKW konnte den Diebstahl beobachten, stellte den Dieb zur Rede und forderte ihn auf, das entwendete Geld herauszugeben. Dieser überreichte ihm einen kleinen Teil des Betrages und ergriff anschließend die Flucht. Der Mann wird als etwa 25-30 Jahre alt und circa 170-175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkle, mittellange und nach hinten gegelte Haare und nach Angaben des Zeugen ein arabisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze und einer schwarzen Stoffhose sowie schwarze Turnschuhe. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Schrezheim: Diebstahl aus PKW

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es gleich zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen in Schrezheim gekommen.

Zwischen 20 Uhr und 11 Uhr wurde ein Mercedes in der Meinelstraße durchwühlt. Der Dieb entwendete aus dem Handschuhfach mehrere Schlüssel für Aufbewahrungsboxen.

Im selben Zeitraum wurde aus einem Citroen in der Straße Lange Furt der Fahrzeugschein entwendet. Anschließend begab sich der Dieb in eine angrenzende Gartenhütte. Hieraus entwendete er Bargeld und Schokoriegel.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine 62-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz Vito befuhr am Dienstag um 15:15 Uhr die Rechbergstraße in Richtung Schwäbisch Gmünd hinter einem LKW. Auf der Strecke verlor der LKW einen Bremskeil aufgrund mangelnder Sicherung. Die nachfolgende Vito-Lenkerin konnte diesem nicht mehr auswichen und fuhr darüber. Hierbei blieb der Keil im Unterboden des PKW stecken und beschädigte diesen. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Lenker des LKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Heubach: Wohnungseinbruch

In ein Wohngebäude in der Straße Im Wiesengrund wurde zwischen Samstag, 21.09.24, 10 Uhr und Dienstag, 01.10.24, 17:35 Uhr, eingebrochen. Hierzu wurde zunächst das Küchenfenster aufgehebelt und anschließend komplett herausgerissen. Der Dieb betrat daraufhin das Gebäude, stellte das herausgerissene Fenster in der Küche ab und ließ den Rollladen herunter. Anschließend wurde das Erdgeschoss sowie das Obergeschoß komplett durchsucht. Entwendet wurden letztendlich drei Armbanduhren mit einem Wert von etwa 150 Euro. Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Göggingen: Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag um 18:45 Uhr in der Hauptstraße. Ein 54-jähriger Lenker eines General Motors Trailblazer befuhr zu diesem Zeitpunkt den Wasserturmweg und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 23-Jährigen, der mit seinem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Leinzell fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Motorrad beschädigt

Ein Motorrad, welches im Hauberweg abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 14.45 Uhr umgeworfen. Hierdurch entstand am dem Bike ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell