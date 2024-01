Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bargeld und Schmuck erbeutet nach einem Einbruch - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

29. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 27.-28.01.2024 - Barsbüttel

Am vergangenen Wochenende ist es in Barsbüttel zu einem Einbruch in eine Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses gekommen.

In der Straße Bergredder verschafften sich unbekannte Täter über eine gewaltsam geöffnete Hauseingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Einliegerwohnung. Dazu nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner am 27.01.2024, in den frühen Abendstunden bis kurz nach Mitternacht (28.01.2024) aus. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum gemacht hat, melde sich bitte bei den ermittelnden Beamten der Reinbeker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell