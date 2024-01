Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Demonstrationen im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

29. Januar 2024 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am vergangenen Wochenende (26.-28. Januar 2024) kam es zu mehreren Demonstrationen in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn.

Am Freitag (26. Januar 2024) fand in Mölln von 15 Uhr bis 16:30 Uhr eine Demonstration zum Thema "Nie wieder ist jetzt!" mit mehr als 470 Teilnehmern statt. In Trittau fand in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr ein Bauernprotest mit 63 Traktoren statt.

Am Samstag (27. Januar 2024) fanden in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14:45 Uhr Sternfahrten aus Groß Schenkenberg und Ratzeburg in Richtung Hornbek zum Thema "Wegfall Subvention des Agrardiesels" statt. An den Sternfahrten beteiligten sich 250 Fahrer von Traktoren, LKW, Transporter und PKW. An dem anschließenden Mahnfeuer auf einem Feld in der Nähe der BAB24- Anschlussstelle Hornbek nahmen ungefähr 450 Personen teil. In Trittau nahmen in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr 500 Menschen an einer Demonstration zum Thema "79 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz - Nie wieder ist jetzt!" teil. In Bargteheide fand eine Demonstration mit ungefähr 2000 Teilnehmern zum Thema "Nie wieder ist jetzt! Alle gegen Neo-Faschismus, Rassismus und Antisemitismus" in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr statt. In Ahrensburg nahmen 150-200 Teilnehmer an der Demonstration "Omas gegen rechts" statt. In Bad Oldesloe demonstrierten von 11 Uhr bis 12:15 Uhr mehr als 50 Teilnehmer zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft anlässlich des Holocaustgedenktages.

Alle Veranstaltungen verliefen friedlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell