Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Einbruchsversuch und Diebstahl aus PKW (Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Heubach: Verkehrsunfall

Einen Sachschaden von 6.000 Euro verursachte am Mittwoch, um 23:25 Uhr, ein unter Alkoholeinfluss stehender 86-jähriger Peugeot-Fahrer. Beim Ausparken in der Bahnhofstraße stieß er gegen einen geparkten Ford Fiesta. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Bei einem Atemalkoholtest konnten beim Unfallverursacher über 1,5 Promille festgestellt werden. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Außerdem muss der Mann mit einer Strafanzeige rechnen.

Westhausen: Unfall mit drei PKW

Zwischen Baiershofen und der Einmündung zur B290 kam es am Mittwoch, um 16:00 Uhr, in Fahrtrichtung Aalen zu einem Unfall. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten eine 62-jährige Nissan-Fahrerin und eine 28-jährige VW-Fahrerin ihre Autos abbremsen. Der hinterherfahrende 36-jährige BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf, der wiederum auf den davor bremsenden Nissan geschoben wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 18.000 Euro.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Sowohl der 32-jährige Fahrer eines VW Tiguans als auch die 69-jährige Fahrerin eines VW T-Rocs befuhren am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, die Stuttgarter Straße in Richtung der Innenstadt. Beim Fahrspurwechsel nach rechts übersah der Fahrer des VW Tiguans die danebenfahrende VW T-Roc-Fahrerin. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro.

Aalen: Einbruchsversuch - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 12:00 Uhr, versuchten unbekannten Täter in ein Bestattungsunternehmen in der Karlstraße einzubrechen. Sie verursachten dabei an einem Fenster einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter 07361/97960 beim Polizeiposten Wasseralfingen zu melden.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, zwischen 18:50 Uhr und 22:00 Uhr, einen Seat auf und entwendeten daraus ein Musikinstrument, einen Notenständer sowie circa 300 Euro Bargeld. Der PKW stand auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Wilhelm-Merz-Straße. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell