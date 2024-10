Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle (Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Untermünkheim: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

An der Einmündung Hohenloher Straße (B19) / Weinbrennerstraße stürzte in der Mittwochnacht, um 22:52 Uhr, eine 17-jährige Motorradfahrerin alleinbeteiligt. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An ihrem Motorrad, Typ KTM 125 Duke, entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch, um 16:15 Uhr, kamen sich in der Ahornstraße ein Lastwagen, der Marke Mercedes-Benz Actros, und ein Pkw entgegen. Der 59-jährige Fahrer streifte dabei mit seinem Lkw den entgegenkommenden KIA Proceed einer 34-Jährigen. An dem Kia entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell