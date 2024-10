Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Feuerwehreinsatz, Streit während der Autofahrt, Unfallflucht

Obersontheim: Brennender Altkleidercontainer

Am Donnerstag gegen 07:50 Uhr kam es zum Brand eines Altkleidercontainers in der Roßhofstraße. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Gaildorf: Streit während der Autofahrt

Am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr wurde eine 36-jährige Frau von einem 61-Jährigen Mann an einer Bar abgeholt. Anschließend entwickelte sich im Auto ein Streit, hierbei könnte das Fahrzeug der beiden auffällig unsicher in Gaildorf unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten darum, dass sich Zeugen, welchen ein entsprechendes Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise aufgefallen ist, unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Crailsheim: Wertgegenstände aus Pkw entwendet

Ein Geldbeutel mit Bargeld sowie diverse Papiere wurde zwischen Mittwochabend gegen 22:15 Uhr und Donnerstagmorgen 9:30 Uhr aus einem abgestellten Pkw in der Straße "In den Riedwiesen" entwendet. Der Pkw des Herstellers Daimler-Benz war in diesem Zeitraum verschlossen an der Straße abgestellt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim - Roßfeld: Einbruch in Verkaufshütte an Sportanlage

Ein Vorhängeschloss einer Verkaufshütte einer Sportanlage in der Reußenbergstraße wurde zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr beschädigt, worauf hin Unbekannte in den Verkaufsraum gelangten. Daraufhin wurde die Räumlichkeit verwüstet und Gegenstände umgestoßen. Ein Sachschaden von über tausend Euro wird geschätzt. Hinweise auf die Unbekannten nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Pkw beim Rangieren beschädigt

In der Adam-Weiß-Straße wurde zwischen Mittwochnachmittag 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen 10:30 Uhr ein Pkw des Herstellers VW beschädigt. Vermutlich beim Rangieren entstand der Sachschaden, welcher auf etwa 1200 Euro geschätzt wird. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim - Triensbach: In Wohnmobil eingebrochen

Am Donnerstag gegen 18 Uhr wurde im Backhausweg festgestellt, dass im Zeitraum seit Samstag 12 Uhr in ein abgeschlossenes Wohnmobil eingebrochen wurde. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und anschließend Papiere und Schmuck entwendet. Über 1000 Euro Sachschade wurde anschließend beziffert. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

