PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau in Bommersheim angegangen +++ Erneuter Betrug um Kryptowährungen +++ Drei Unfälle unter Alkoholeinfluss +++ Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau in Bommersheim angegangen,

Oberursel/Bommersheim, Samstag, 25.11.2023, 05:00 Uhr

(da)Am frühen Samstagmorgen wurde in Oberursel eine Frau unter Anwendung von Gewalt festgehalten, intim berührt und anschließend bedroht. Zum gegenwertigen Zeitpunkt ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung. Die junge Frau verließ gegen 05:15 Uhr den U-Bahnhof Bommersheim, als sie zunächst von einem Unbekannten verfolgt wurde. Ohne Vorwarnung soll der Unbekannte die Frau dann angegangen, intim berührt und gegen eine Wand gedrückt haben. Außerdem habe er einen Schlagstock und Pfefferspray gezückt, um sie an der Flucht zu hindern. Seinem Opfer gelang es jedoch, sich aus dem Griff des Mannes zu befreien und zu flüchten. Der Täter ergriff ebenfalls die Flucht, konnte hierbei aber beobachtet und kurz darauf festgenommen werden. Es handelte sich um einen 17-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall, um die weiteren Tatumstände aufzuklären. Hinweise werden unter (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Erneuter Betrug um Kryptowährungen,

Hochtaunuskreis, angezeigt am Freitag, 24.11.2023

(da)Erst am Freitag berichtete die Polizei über einen Betrug rund um Investitionen in Kryptowährungen. Nun hat es erneut einen Mann aus dem Hochtaunuskreis getroffen. Auch er investierte auf einer von Betrügern fingierten Handelsplattform. Auch ihm täuschten die Betrüger diverse Gewinne vor, bis sich der Anleger entschloss, sich diese auszahlen zu lassen. Seitdem sind sein Handelskonto und die angeblichen Anlageberater nicht mehr erreichbar und die Investitionen in Höhe von über 12.000 Euro verloren. Daher ergeht noch einmal der dringende Hinweis der Polizei: Überprüfen Sie vermeintliche Investitionsmöglichkeiten immer auf ihre Seriosität! Hohe Gewinnmagen bei geringem Risiko sind meist zu schön, um wahr zu sein; vor allem, wenn sie durch nicht verifizierbare Quellen aus dem Internet angeboten werden.

3. Drei Unfälle unter Alkoholeinfluss,

Bad Homburg, Kronberg & Oberursel, Freitag, 24.11.2023 & Samstag, 25.11.2023

(da) Gleich drei Unfälle unter Alkoholeinfluss ereigneten sich am Wochenende im Hochtaunuskreis. Am Freitag gegen 19:00 Uhr versuchte ein 40-jähriger Mann auf dem Gelände eines Supermarktes in der Westerbachstraße an einem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren. Dies misslang und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte der Unfallverursacher deutliche Ausfallerscheinungen, weshalb er zur Blutentnahme auf die Polizeistation Königstein gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Am Samstag ereigneten sich zwei identische Unfälle in Bad Homburg und Oberursel. In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Fahrtüchtigkeit alkoholbedingt nicht mehr gegeben war. In Oberursel kam eine 42-jährige Frau gegen 23:00 Uhr auf der Weißkirchener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit am Straßenrand geparkten Autos. Ähnlich erging es einem 36-Jährigen gegen 19:00 Uhr auf der Urseler Straße in Bad Homburg. Auch für diese Personen ging es zur Blutentnahme auf die nächstgelegene Polizeidienststelle. Weiterhin wird in beiden Fällen von einem Sachschaden in Höhe von jeweils 7.000 Euro ausgegangen. Personen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden.

4. Leichtverletzte nach Verkehrsunfall,

Friedrichsdorf/Köppern, Brauhannsweg/Wiener Straße, Sonntag, 26.11.2023, 15:50 Uhr

(da) Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichsdorf ist am Sonntag eine Frau leicht verletzt worden. Die 20-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Brauhannsweg von der Austraße kommend in Richtung Wiener Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Pkw die Wiener Straße aus Richtung Elbestraße kommend. An der Kreuzung Brauhannsweg/Wiener Straße missachtete die 20-jährige Autofahrerin die Vorfahrt der 73-Jährigen und es kam zum Unfall. Dabei wurde die 20-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell