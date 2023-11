PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus im Zeitraum Freitag, 24.11.2023 bis 26.11.2023, 11:30 Uhr Wohnungseinbruchsdiebstahl +++ Einbruch in Juwelier +++ Entwendung von hochwertigen Pedelecs

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Wohnungseinbruchsdiebstahl

61381 Friedrichsdorf, Pommernstraße Freitag, 24.11.2023, zwischen 18:30 Uhr und 19:35 Uhr

Am Freitagabend kam es in der in der Zeit von 18:30 Uhr und 19:35 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Friedrichsdorf, Pommernstraße. Unbekannte Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bekleidungsstücke und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel.: +49 6172 / 120-0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Einbruch in Juweliergeschäft

61476 Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße Donnerstag, 23.11.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 24.11.2023, 10:13 Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es in Kronberg zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter hochwertigen Schmuck.

Teile der entwendeten Gegenstände wurden am Freitagmorgen in der Feldgemarkung zwischen Sulzbach und Oberliederbach aufgefunden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06172 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gehen leer aus

61462 Königstein im Taunus, Ölmühlweg Freitag, 17.11.2023 bis 24.11.2023, 11:24 Uhr

Wie am Freitag (24.11.2023) bekannt wurde, kam es in der vorangegangenen Woche zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Königstein.

Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln eines Hoftores zunächst Zutritt zu dem Grundstück. An dem Wohnhaus wurden eine Terrassentür und ein Fenster ebenfalls aufgehebelt, wodurch die Täter ins Innere gelangten und die Räumlichkeiten durchsuchten.

Nach derzeitigem Stand wurde in der Folge nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,-EUR.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Hochwertige Pedelecs aus Garage gestohlen Kleine Lache, 61273 Wehrheim Donnerstag, 23.11.2023, 20:30 Uhr bis Freitag, 24.11.2023, 05:40 Uhr

Am frühen Morgen stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses fest, dass die angrenzende Garage im Laufe der Nacht aufgebrochen und daraus zwei hochwertige Pedelecs entwendet wurden. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120-0

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

61440 Oberursel, Hauptstraße 70 Freitag, 24.11.2023, 22:30 Uhr - Samstag, 25.11.2023, 8:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der PKW (grauer Dacia) der Geschädigten, welcher am Fahrbahnrand parkte, beschädigt. Der unbekannte Beschuldigte streifte beim Vorbeifahren den o.g. PKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der PSt. Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen.

