Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pferd auf Weide verletzt - Hinweise erbeten

Hildesheim (ots)

Giesen - Hasede (tko) In der Zeit von Sonntag, 23.06.2024, 09.30 Uhr, bis Montag, 24.06.2024, 11.30 Uhr, kam es zu einer Verletzung einer 26 Jahre alten Hannoveraner Stute. Das Tier stand in diesem Zeitraum zusammen mit einem weiteren Pferd auf einer Weide im Bereich des Haseder Busches. Das Tier erlitt eine kleine Verletzung im Bereich der Stirn und an einem Bein, die von einem Tierarzt versorgt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht eindeutig festgestellt werden, wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Aufklärung des Sachverhalts machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

