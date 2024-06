Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw prallt gegen Baum - zweiter Pkw fährt in Unfallstelle

Hildesheim (ots)

Schellerten (web) - Am heutigen Tag, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 1, zwischen den Ortschaften Schellerten und Kemme zu einem Verkehrsunfall. Die 63jährige Fahrzeugführerin (Gem. Harsum) eines Pkw Citroen befuhr die B 1 aus Rtg. Schellerten kommend in Rtg. Kemme, als sie im Verlauf einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr sie einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild bevor der Pkw gegen einen Baum prallte. Im Anschluss wurde der Pkw vom Baum abgewiesen und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Ein hinter dem Pkw Citroen fahrender Pkw Peugeot (Führer 23 Jahre - Stadt Peine, zwei weitere Insassen ebenfalls 23 Jahre aus dem Bereich Peine) konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Pkw der 63jährigen Frau zusammen. Hierbei wurde der Beifahrer im Pkw Peugeot leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw Citroen wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie wurde mit einem RTW einem Krankenhaus in Hildesheim zugeführt und dort stationär aufgenommen. Auch der leicht verletzte Beifahrer im Pkw Peugeot wurde vorsorglich, zur ambulanten Behandlung, in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 20.000 Euro (beide Totalschaden). Die Bundesstraße 1 musste im Bereich der Unfallstelle bis ca. 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend war die Fahrbahn bis ca. 17:30 Uhr halbseitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Neben jeweils einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth und der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch 3 Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Schellerten, die Straßenmeisterei Sarstedt, eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung, sowie zwei Abschlepper vor Ort.

Die Unfallursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell