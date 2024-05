Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (13.05.2024) in eine Wohnung an der Straße Auf der Steig eingebrochen. Beim Versuch, in Wohnungen an der Salzäckerstraße und der Vogelsangstraße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Straße Auf der Steig gelangten die Täter am Montag, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, über ein Badezimmerfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienaus. Sie durchwühlten die Räume und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. An der Salzäckerstraße gelangten die Täter zwischen Samstag, 21.00 Uhr und Sonntag, 13.45 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Dort versuchten sie, in zwei Wohnungen einzubrechen, scheiterten aber. An der Vogelsangstraße scheiterten die Einbrecher zwischen Sonntag, 21.00 Uhr und Montag, 15.00 Uhr beim Versuch, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

