Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag (12.05.2024) mit seinem Mercedes in der Hedelfinger Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der 24-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr die Hedelfinger Straße entlang in Richtung Hedelfingen. Nach dem Kreisverkehr auf Höhe der Kemptener Straße musste er aufgrund einer gesperrten Fahrbahn umdrehen und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Dabei stieß er mit der Stadtbahn der Linie U 9 zusammen, die in Richtung Wangen unterwegs war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

