Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elfjährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (11.05.2024) in einem Discounter an der Waiblinger Straße ein elfjähriges Mädchen sexuell belästigt. Das Mädchen sah sich gegen 19.40 Uhr im Laden um, als der Unbekannte mit geöffneter Hose hinter ihr stand und sie bedrängte. Das Mädchen verständigte eine Mitarbeiterin, die sofort die Polizei alarmierte. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung Wilhelmsplatz. Er ist zwischen 19 und 22 Jahre alt, 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine kurze beige Hose und ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

