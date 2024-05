Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Kran - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag (09.05.2024) auf den Otto-Hirsch-Brücken ist ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro entstanden. Ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 17.00 Uhr auf den Otto-Hirsch-Brücken in Fahrtrichtung Obertürkheim unterwegs. Vor ihm fuhr der 44 Jahre alte Fahrer eines Mobilkrans in dieselbe Richtung. Nachdem der 37-Jährige den Kran überholt hatte, fädelte er sich wieder vor ihm ein. Kurz darauf fuhr der Kran aus bislang ungeklärter Ursache auf den Mercedes auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

