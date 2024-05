Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 75-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (11.05.2024) eine 75-Jährige im Bereich der Überkinger Straße ausgeraubt und 100 Euro Bargeld erbeutet. Die 75-Jährige parkte gegen 18.00 Uhr ihr Auto und zählte ihr Geld, als der Mann an der Fahrerseite an die Fensterscheibe klopfte. Nachdem die Frau die Fensterscheibe heruntergelassen hatte, riss der Täter ihr einen 100 Euro-Schein aus der Hand und zerrte vergeblich an ihrer Halskette. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann war zirka 30 bis 40 Jahre alt, hatte braune Haare und trug ein blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

