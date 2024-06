Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Verkehrsunfall auf Bundesstraße 3

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 24.06.2024 gegen 11:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Alfelderin mit einem PKW die Bundesstraße 3 von Delligsen kommend in Fahrtrichtung Gerzen. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zu einer Kollision mit einer dort befindlichen Schutzplanke. Glücklicherweise erlitt die Unfallbeteiligte in Folge der Kollision keine Verletzungen. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden, der durch die eingesetzten Polizeibeamte auf ca. 10000EUR geschätzt wurde. Zudem traten Betriebsstoffe aus dem verunfallten PKW aus. Aufgrund dieser war auch die Feuerwehr Gerzen und die untere Wasserbehörde an der Unfallstelle. Die Betriebsstoffe konnten ohne größeren Aufwand gesichert werden. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Während der Fahrzeugbergung musste die B3 für ca. 30 Minuten vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell