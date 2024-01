Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Gestohlener Opel aufgefunden

Nettetal-Breyell (ots)

Der Opel Meriva, der zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf der Neustraße in Hinsbeck aus einer Werkstatt gestohlen worden war, ist am Dienstagmittag auf der Jupp-Busch-Straße in Breyell aufgefunden worden. Wir berichteten in unserer Meldung 73.

An dem Wagen waren Kennzeichen angebracht, die in der Nacht von Sonntag auf Montag anderswo in Breyell gestohlen worden waren.

Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und fragt: Ist jemandem ein grauer Opel Meriva auf der Strecke zwischen der Neustraße in Hinsbeck und der Jupp-Busch-Straße in Breyell aufgefallen? Hat jemand beobachtet, wie der Wagen auf der Jupp-Busch-Straße abgestellt worden ist? Hat jemand Personen im Zusammenhang mit diesem Auto gesehen? Hinweise bitte an das KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (75)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell