POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Einbrecher festgenommen

Murrhardt: Unfall mit Personenschaden

Am Donnerstagmittag übersah ein 72-jähriger Autofahrer in der Nähe des Rathauses beim rückwärts Ausparken eine 63-jährige Fußgängerin. Es kam zum Unfall. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Stuttgart / Schorndorf: Einbrecher festgenommen

Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen wurde am Dienstag, 01.10.2024 gegen 16 Uhr ein 24-Jähriger aus Waiblingen durch Spezialkräfte der Polizei in Stuttgart festgenommen. Der Mann mit deutsch-russischer Staatsangehörigkeit wurde am 02.10.2024 dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Dem Mann werden mehrere Einbrüche in Gartenhäuser im Bereich Schorndorf und Schwaikheim vorgeworfen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

