Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Festzelt beschädigt, Diebstahl aus Pkw, Einbruch in Tankstelle

Aalen (ots)

Rot am See: Festzelt beschädigt

Ein noch im Aufbau befindendes Festzelt wurde am Freitagmorgen zwischen 7 und 9.30 Uhr in Musdorf durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Vermutlich beim Rangieren wurde der Boden des Zeltes verschoben und ein Masten beschädigt. Es wird von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ausgegangen. Laut Zeugenaussagen solle sich beim dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Lkw gehandelt haben. Dieser entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, möge sich bitte unter der Nummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung setzen.

Crailsheim: Bankkarten aus Pkw entwendet

Aus einem unverschlossenen Pkw in der Margaretenstraße wurde zwischen Mittwochabend 21 Uhr und Donnerstagmorgen 10 Uhr zwei Bankkarten entwendet. Anschließend wurden diese für fast dreißig Abbuchungen genutzt, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Gerabronn: Einbruch in Tankstelle

Am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Tankstelle in der Haller Straße. Ebenfalls gelangte er in ein dortiges Firmengebäude. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 400 Euro. Bislang ist nicht bekannt ob durch den Täter etwas entwendet wurde. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

