POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots) - Waiblingen: Einbruch in Fahrradgeschäft In der Zeit von Donnerstag 11 Uhr bis Freitag 11 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Nebentür Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Neustadter Hauptstraße. Dort entwendeten sie etwa 200 Euro Bargeld. An der Tür entstand Sachschaden in geringer Höhe. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Hohenacker unter der Rufnummer 07151-82149 Fellbach: ...

mehr