LPI-NDH: Schlägereien im Rahmen des Stadtfestes

Bad Langensalza (ots) - Am Freitag, den 06.09.2024 wurden in der Friederiken Therme in Bad Langensalza Reparaturarbeiten durchgeführt. Dabei kam es um 11:25 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein 59-jähriger Mann erlitt durch einen Stromschlag schwere Verletzungen, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen wurde. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr