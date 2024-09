Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Mühlhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 07.09.24 gegen 12 Uhr am Kreisel Hinter der Harwand in Mühlhausen. Die Fahrerin eines Pkw Subaru beabsichtigte, aus Richtung Ammerbrücke kommend, in den Kreisel einzufahren, als eines der Fahrzeuge vor ihr plötzlich abbremste. Der Subaru-Fahrerin gelang es, ihren Pkw rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Der nachfolgenden 32-jährigen Fahrerin eines Pkw Ford gelang dies nicht mehr. Sie fuhr auf den Subaru auf. Dabei verletzte sie sich leicht. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Am Subaru entstand höherer Sachschaden, ca. 6000 EUR.

