Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Kurve nicht gekriegt ...

Nordhausen (ots)

Am 07.09.2024 gegen 01:40 Uhr war ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw VW Golf in Nordhausen / Bielener Straße unterwegs. Der Versuch, nach links auf die Leimbacher Straße abzubiegen, scheiterte aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und am angrenzenden Hang zur Endlage. Hierbei wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch dessen 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wurde mit ca. 10.000,- Euro beziffert. Der VW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der Endlage des Pkw an einem Hang war auch die Berufsfeuerwehr Nordhausen im Einsatz, um im Falle auslaufender Betriebsstoffe akkurat reagieren zu können. An der Unfallstelle kam es bis ca. 03:00 Uhr zu Einschränkungen im Verkehr.

