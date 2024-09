LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Hans-Joachim K.?

Sondershausen (ots) - Durch unbekannte Täter wurden von insgesamt an drei Parzellen der Kleingartenanlage "Bebratal" in der Talstraße mehrere hölzerne Zaunlatten sowie zwei Betonpfeiler beschädigt. Die Tat ereignete sich am 31. August in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr. Vermutlich agierten die Täte aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen heraus, die ...

mehr