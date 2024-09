Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Sondershausen (ots)

Durch unbekannte Täter wurden von insgesamt an drei Parzellen der Kleingartenanlage "Bebratal" in der Talstraße mehrere hölzerne Zaunlatten sowie zwei Betonpfeiler beschädigt. Die Tat ereignete sich am 31. August in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr. Vermutlich agierten die Täte aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen heraus, die aus der Richtung der Franzbergschule kamen und sich in Richtung der Hans-Schrader-Straße bewegten. Hierbei passierten sie den Gartenweg, welcher an der Vereinsgaststätte und den Parzellen des Kleingartenvereins vorbeiführt.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser such nun nach Hinweisgebern, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0227157

