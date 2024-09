Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidieren mit Fußgängerin und flüchten

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag ging eine 61-Jährige auf dem Gehweg in der Böhmerstraße. Gegen 12.10 Uhr näherten sich zwei Radfahrer von hinten. Diese rempelten die Frau an, welche in der weiteren Folge stützte. Die Radfahrer entfernten sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Frau trug schwere Verletzungen von dem Sturz davon.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ein.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Radfahrern machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0232149

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell