Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenstummel lösen Einsatz aus

Bad Frankenhausen (ots)

Jugendliche warfen am Donnerstagabend Am Tischplatt unachtsam Zigarettenkippen auf eine Grünfläche, welche anschließend in Flammen aufging. Die örtliche Feuerwehr konnte sie beiden Brandstellen schnell ablöschen, ohne dass größerer Schaden entstand.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Böden und Vegetation derzeit sehr trocken und somit leicht entflammbar sind. Es wird um entsprechende Achtsamkeit bei dem Umgang mit offenem Feuer gebeten.

